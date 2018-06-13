МЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Наш специализированный интернет-магазин печей напрямую от завода-изготовителя печей Ферингер представляет полный комплекс товаров и услуг для оснащения — Русской бани, Финской сауны, Хамам. Более 10 лет на рынке печей мы вместе с производителем расширяем ассортимент и улучшаем сервис, учитывая потребности и пожелания наших заказчиков, которых становится все больше.

Печи Ферингер

Рады видеть вас на сайте печей Ферингер, а также в нашем шоу-руме в Москве с полным выставочным ассортиментом печей в металлическом кожухе и печей ламель в каменной облицовке. Наши специалисты проконсультируют вас, сделают замеры и составят смету, организуют доставку и установку печи, отделку портала или фасада, выполнят другие виды работ, связанных с обеспечением вашей бани или сауны подлинным теплом.

Наша компания – прямой представитель завода-производителя, что дает нашим заказчикам исключительные преимущества: