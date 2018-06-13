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Уважаемые покупатели

Завод «Ферингер и К» проводит акцию на печь Оптима ПФ в облицовке «Змеевик наборный» со скидкой -24%

Была цена 130.300 руб., а теперь отдаем за 99.000 руб. Успей купить, количество печей ограниченно!

 

FERINGER.SHOP

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНТЕРНЕТ-БУТИК ПО

ПРОДАЖЕ ПЕЧЕЙ ДЛЯ БАНЬ И САУН

 

 

НОВИНКИ

ОТ ЗАВОДА FERINGER ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ!

Печи Ферингер серии ПФ 2021 года новой изумительно красивой облицовке

Печь Ферингер «Сетка» серия ПФОптима до 28 м³Кожух из сетки

48 300
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Печь Ферингер «Антик» серия ПФМини до 18 м³Металлический кожух

44 000
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Печь Ферингер «Антик» серия ПФОптима до 28 м³Металлический кожух

48 300
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Печь Ферингер «Ламель» серия ПФОптима до 28 м³Талькохлорид

143 500
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Печь Ферингер «Ламель» серия ПФОптима до 28 м³Змеевик наборный

99 000
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ОБЛИЦОВКА ПЕЧИ ВЫПОЛНЕНА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ПОД ЛЮБОЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА!

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЕЕ 12 ЛЕТ!
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА 3 ГОДА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 3 МИЛЛИМЕТРА!

СНИЖАЕТ РАСХОД ДРОВ!
НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ ДРОВ
ПЕЧЬ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 2х ЧАСОВ

МЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Наш специализированный интернет-магазин печей напрямую от завода-изготовителя печей Ферингер представляет полный комплекс товаров и услуг для оснащения — Русской бани, Финской сауны, Хамам. Более 10 лет на рынке печей мы вместе с производителем расширяем ассортимент и улучшаем сервис, учитывая потребности и пожелания наших заказчиков, которых становится все больше.

Печи Ферингер

Рады видеть вас на сайте печей Ферингер, а также в нашем шоу-руме в Москве с полным выставочным ассортиментом печей в металлическом кожухе и печей ламель в каменной облицовке. Наши специалисты проконсультируют вас, сделают замеры и составят смету, организуют доставку и установку печи, отделку портала или фасада, выполнят другие виды работ, связанных с обеспечением вашей бани или сауны подлинным теплом.

 

Наша компания – прямой представитель завода-производителя, что дает нашим заказчикам исключительные преимущества:

 

Доставка по России

Бесплатно до транспортной компании-партнеров

(«ПЭК», «Деловые линии», «Возовоз»)

Условия: 100% оплата покупки

1-2 рабочих дня

(оплата наличными, банковский перевод)

 

Доставка в пределах МКАД

1500 руб. 

1-2 рабочих дня

(оплата наличными, банковский перевод)

Доставка по Московской области

50 руб/км

1-2 рабочих дня

(оплата наличными, банковский перевод)

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ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Мы перезвоним вам в ближайшее время.

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8 (800) 505-99-09
+7 (495) 64-24-054

WhatsApp 8 (926) 263-61-98

feringer.shop@yandex.ru

Район «Мега Белая Дача», МКАД 14-й километр,

съезд в сторону области на Новоегорьевское шоссе,

«Строительные материалы». 2 ряд, П-17

Ежедневно: с 9.00 до 18.00

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