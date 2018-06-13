FERINGER.SHOP
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ОТ ЗАВОДА FERINGER ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ!
Печи Ферингер серии ПФ 2021 года новой изумительно красивой облицовке
ОБЛИЦОВКА ПЕЧИ ВЫПОЛНЕНА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ПОД ЛЮБОЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА!
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЕЕ 12 ЛЕТ!
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА 3 ГОДА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 3 МИЛЛИМЕТРА!
СНИЖАЕТ РАСХОД ДРОВ!
НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ ДРОВ
ПЕЧЬ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 2х ЧАСОВ
МЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
Наш специализированный интернет-магазин печей напрямую от завода-изготовителя печей Ферингер представляет полный комплекс товаров и услуг для оснащения — Русской бани, Финской сауны, Хамам. Более 10 лет на рынке печей мы вместе с производителем расширяем ассортимент и улучшаем сервис, учитывая потребности и пожелания наших заказчиков, которых становится все больше.
Рады видеть вас на сайте печей Ферингер, а также в нашем шоу-руме в Москве с полным выставочным ассортиментом печей в металлическом кожухе и печей ламель в каменной облицовке. Наши специалисты проконсультируют вас, сделают замеры и составят смету, организуют доставку и установку печи, отделку портала или фасада, выполнят другие виды работ, связанных с обеспечением вашей бани или сауны подлинным теплом.
Наша компания – прямой представитель завода-производителя, что дает нашим заказчикам исключительные преимущества:
Доставка по России
Бесплатно до транспортной компании-партнеров
(«ПЭК», «Деловые линии», «Возовоз»)
Условия: 100% оплата покупки
1-2 рабочих дня
(оплата наличными, банковский перевод)
Доставка в пределах МКАД
1500 руб.
1-2 рабочих дня
(оплата наличными, банковский перевод)
Доставка по Московской области
50 руб/км
1-2 рабочих дня
(оплата наличными, банковский перевод)
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ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
8 (800) 505-99-09
+7 (495) 64-24-054
Район «Мега Белая Дача», МКАД 14-й километр,
съезд в сторону области на Новоегорьевское шоссе,
«Строительные материалы». 2 ряд, П-17
Ежедневно: с 9.00 до 18.00